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396,3 млрд рублей – суммарная выручка российских букмекеров за 1-й квартал 2024 года

Российские букмекеры заработали почти 400 млрд рублей за первый квартал 2024 года. По данным ЕРАИ, суммарная выручка всех легальных российских БК за 1-й квартал составила 396,3 млрд рублей.

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