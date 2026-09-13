Когда даже сесть на велосипед оказывается непростой задачей

Девушка решила прокатиться на электровелосипеде, но ещё до начала поездки что-то пошло не так. Большая сумка помешала ей нормально удержать равновесие, а затем она ещё и зацепилась.
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