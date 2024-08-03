Вековой Мавзолей, или Чего еще не знают историки об усыпальнице Ленина

Все мавзолеи Ленина — и самый первый, деревянный, воздвигнутый сразу после смерти вождя пролетариата, и второй, тоже деревянный, открытый для посещения 1 августа 1924 года, и нынешний, работающий с 1930 года, — были сооружены по проектам архитектора Алексея Щусева.
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