Вековой Мавзолей, или Чего еще не знают историки об усыпальнице Ленина

Все мавзолеи Ленина — и самый первый, деревянный, воздвигнутый сразу после смерти вождя пролетариата, и второй, тоже деревянный, открытый для посещения 1 августа 1924 года, и нынешний, работающий с 1930 года, — были сооружены по проектам архитектора Алексея Щусева.