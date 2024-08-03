Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Зачем ниша в правом углу фасада?Вековой Мавзолей,...
  • Сергей
    Скажете ГОП, когда перепригните! Трепачи!В Госдуме рассказ...
  • Михаил Васильев
    А про изменениях в самих больницах ни слова!?В Госдуме рассказ...

Вековой Мавзолей, или Чего еще не знают историки об усыпальнице Ленина

Вековой Мавзолей, или Чего еще не знают историки об усыпальнице Ленина

Все мавзолеи Ленина — и самый первый, деревянный, воздвигнутый сразу после смерти вождя пролетариата, и второй, тоже деревянный, открытый для посещения 1 августа 1924 года, и нынешний, работающий с 1930 года, — были сооружены по проектам архитектора Алексея Щусева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Зачем ниша в правом углу фасада?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх