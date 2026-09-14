Senate to vote Tuesday on cryptocurrency act with updated language

The U.S. Senate is scheduled to hold a procedural vote this week on a bill to establish a framework for regulating the cryptocurrency industry.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым