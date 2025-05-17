Юрист Адамс: мошенники стали рассылать фейки о проверке графика отключений воды

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения, посвященные проверке графика отключений горячей воды. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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