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Кедми: «Переговоры с Зеленским состоятся или в Москве, или в русском Киеве»

Кедми: «Переговоры с Зеленским состоятся или в Москве, или в русском Киеве»

У диктатора Зеленского выбор – или сейчас согласиться на переговоры в Москве, или дождаться в Киеве, когда придут русские.

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