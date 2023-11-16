Рассекречен первый автомобиль марки Xiaomi. Продажи электрокара начнутся в феврале будущего года

Минпромторг КНР опубликовал фотографии и технические характеристики первого автомобиля в истории китайского бренда Xiaomi — это будет седан SU7Первый электромобиль Xiaomi обладает внушительными размерами — габариты SU7 составляют 4997 х 1963 х 1455 мм, колесная база — ровно три метра.
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