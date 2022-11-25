Наш потерянный мир

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«Время - это наша жизнь»: как расчеты «Мста-С» выполняют боевую работу в зоне СВО

«Время - это наша жизнь»: как расчеты «Мста-С» выполняют боевую работу в зоне СВО

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» Центрального военного округа (ЦВО), в зоне проведения специальной военной операции.

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