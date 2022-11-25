«Время - это наша жизнь»: как расчеты «Мста-С» выполняют боевую работу в зоне СВО

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» Центрального военного округа (ЦВО), в зоне проведения специальной военной операции.
Популярные статьи
- МО РФ: нанесено поражение артдивизиону 40-й бригады националистов, обстреливавшему территорию Белгородской области
- Песков: РФ готова воспринимать осуждение ударов по Украине, если есть такие же заявления по Донбассу
- Хинштейн рассказал, что предлагается изменить в законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды
Свежие комментарии