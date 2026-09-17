Фасады трёх домов по улице Мира начали реставрировать в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовал ремонт фасадов по улице Мира. Об этом во время прямого эфира 17 сентября рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев.
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