История повторяется

«Газовый конфликт» между Германией и Россией набирает обороты. Из-за западных санкций поставки голубого топлива в Европу оказались под угрозой — главный действующий газопровод «Северный поток – 1» функционирует лишь на 20% от своей мощности.
«Газовый конфликт» между Германией и Россией набирает обороты. Из-за западных санкций поставки голубого топлива в Европу оказались под угрозой — главный действующий газопровод «Северный поток – 1» функционирует лишь на 20% от своей мощности.
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