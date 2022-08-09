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История повторяется

История повторяется

«Газовый конфликт» между Германией и Россией набирает обороты. Из-за западных санкций поставки голубого топлива в Европу оказались под угрозой — главный действующий газопровод «Северный поток – 1» функционирует лишь на 20% от своей мощности.

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