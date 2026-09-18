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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Оренбург» – «Краснодар» стал лидером по обороту и прибыли для букмекеров в 9-м туре РПЛ

В БК PARI подвели итоги 9-го тура Альфа-Банк РПЛ. Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Оренбург» – «Краснодар» (0:0).

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