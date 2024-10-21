Ураган «Оскар» обрушился на обесточенную Кубу. Об этом сообщил Институт метеорологии острова. Кубинские синоптики заявили, что в низинных районах вдоль побережья в восточных провинциях Гуантанамо ожидаются наводнения от умеренных до сильных.
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