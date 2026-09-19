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"Известия": Россия и Индия обсуждают групповой безвизовый режим для туристов

"Известия": Россия и Индия обсуждают групповой безвизовый режим для туристов

Россия и Индия продолжают обсуждать запуск безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с газетой «Известия».

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