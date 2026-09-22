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Пенсионерка оформила кредит на знакомую ради покупки дорогих унтов

Пенсионерка оформила кредит на знакомую ради покупки дорогих унтов

Евгений Епанчинцев/ТАСС Сотрудники полиции в Туве задержали 67-летнюю жительницу Овюрского района по подозрению в мошенничестве с оформлением кредита на чужое имя.

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