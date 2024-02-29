Бизнес-омбудсмен Алтайского края и предприниматели высоко оценили продление моратория на проведение проверок бизнеса, не связанного с высокими рисками причинения вреда

На заседании межведомственной комиссии под руководством заместителя Председателя Правительства края Ивана Кибардина обсудили реализацию Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года.
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