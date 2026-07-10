Врач Бетехтин: красная сыпь после загара не связана с аллергией

Красная сыпь и зуд после пребывания на пляже встречаются у 20% людей. Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Михаил Бетехтин объяснил «Север-Прессу», почему иммунитет внезапно начинает атаковать собственную кожу и связано ли это с хроническими заболеваниями.
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