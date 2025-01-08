В МИД Франции заявили, что ЕС не даст атаковать свои границы

Заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам отражают дух времени, но ЕС не позволит другим государствам покушаться на свои границы.
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