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Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных

Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести тщательное независимое расследование инцидента с отсутствием воды в пожарных гидрантах и пустым водохранилищем во время бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров.

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