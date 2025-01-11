Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести тщательное независимое расследование инцидента с отсутствием воды в пожарных гидрантах и пустым водохранилищем во время бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров.
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