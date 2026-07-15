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Zero Hedge

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Pennsylvania Data Centers Face Increased Oversight Under New Law

Pennsylvania Data Centers Face Increased Oversight Under New Law

Pennsylvania Data Centers Face Increased Oversight Under New Law By Diana DiGangi of UtilityDive Pennsylvania's Democratic Governor Josh Shapiro, signed a budget Sunday which will require data centers to report their exact water and power usage annually to the state.

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