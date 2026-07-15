Pennsylvania Data Centers Face Increased Oversight Under New Law By Diana DiGangi of UtilityDive Pennsylvania's Democratic Governor Josh Shapiro, signed a budget Sunday which will require data centers to report their exact water and power usage annually to the state.
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