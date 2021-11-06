Бритва Силуанова. Глава Минфина решил отрезать всё лишнее – начал с "социалки"

Время узнать правду!ПолитикаБритва Силуанова. Глава Минфина решил отрезать всё лишнее – начал с "социалки" Стараниями Антона Германовича Силуанова социальные расходы в ближайшие несколько лет будут существенно урезаны.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЛобановТак ведь Хуснуллин и Силуанов - два сапога пара. Один собирается проводить "импортозамещение" россиян мигрантами, а второй для ускорения этого процесса - урезает социалку. Ведь оба мнят, что заместив россиян они получат в стране послушное стадо, готовое работать за похлёбку. Но ведь однажды могут прийти к Силуанову "бородатые" и спросить: мол, а что гяур делает в их стране. И провести вскрытие гортани без наркоза, не обращая внимание на поросячий визг персоны. И будет подыхать персона проклиная день и час, когда соблазнилась идеей "импортозамещения" россиян.вага карлитоЭкономить то больше не на ком! Сначала пенсии потом соц выплаты и тд!)) Зажирели те кому они предназначались!Николай ХоменкоЛучше пусть отрежет себе лысую башку, вот кто является иноагентом и ведь держат такого"незаменимого", значит это кому-то выгодно.ВВасилийНеужели гарант ни чего не понимает в экономике, и единственное что он может - рассуждать с умным видом перед телевизионными камерами? Назначать экономистами абсолютно неграмотных двоечников, такое не каждый может.Комментировать
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