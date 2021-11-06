Время узнать правду!

7 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    В 60-е прошлого тысячелетия (!!!???) в журнале "Техника молодежи" была статья о автоматической шахте! Шахтёры под зем..."Эй, мигрант, дав...
  • Владимир Сиденко
    "...глава столичного департамента столицы Рафик Загрутдинов..." вице-премьер Хуснуллин... Вопросы есть? У меня нет."Эй, мигрант, дав...
  • Олег Самойлов
    Во как! "...Первый белорусский космонавт приглашен на МКС!.." - а ведь с каким усердием свистят про Новицкого! Аж за ...Первые шаги и пер...

Бритва Силуанова. Глава Минфина решил отрезать всё лишнее – начал с "социалки"

Бритва Силуанова. Глава Минфина решил отрезать всё лишнее – начал с "социалки"

Стараниями Антона Германовича Силуанова социальные расходы в ближайшие несколько лет будут существенно урезаны.

Вернуться к статье
Обсудить
Андрей Лобанов
Так ведь Хуснуллин и Силуанов - два сапога пара. Один собирается проводить "импортозамещение" россиян мигрантами, а второй для ускорения этого процесса - урезает социалку. Ведь оба мнят, что заместив россиян они получат в стране послушное стадо, готовое работать за похлёбку. Но ведь однажды могут прийти к Силуанову "бородатые" и спросить: мол, а что гяур делает в их стране. И провести вскрытие гортани без наркоза, не обращая внимание на поросячий визг персоны. И будет подыхать персона проклиная день и час, когда соблазнилась идеей "импортозамещения" россиян.
вага карлито
Экономить то больше не на ком! Сначала пенсии потом соц выплаты и тд!)) Зажирели те кому они предназначались!
Николай Хоменко
Лучше пусть отрежет себе лысую башку, вот кто является иноагентом и ведь держат такого"незаменимого", значит это кому-то выгодно.
Василий
Неужели гарант ни чего не понимает в экономике, и единственное что он может - рассуждать с умным видом перед телевизионными камерами? Назначать экономистами абсолютно неграмотных двоечников, такое не каждый может.

Картина дня

наверх