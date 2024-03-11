Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ договоров

Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ договоров

Президенту РФ Владимиру Путину сенаторы предоставят предложения по денонсации невыгодных для Москвы международных соглашений, сообщает 8 марта вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев.

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Комментарии
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picarev Писарев
А куда наши ребята свою собственность и счета на западе денуть.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Туда же, куда россияне дели свои  акции МММ.
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1 д.
Владимир Соловьев
И ДЕНОНСАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСОЛЬСТВ ДО УРОВНЯ КОНСУЛЬСТВ.
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23 час.

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