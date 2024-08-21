Москалькова: Украинский омбудсмен посетил пленных солдат из Курской области

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с российскими военнопленными из Курской области, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 20 августа на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».
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