"ОНИ ОЧЕНЬ ЖДУТ РУССКИЕ ТАНКИ": НА РОДИНЕ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА ОТКАЗ ИДТИ В ВСУ ПО ГОЛОВЕ ПРИКЛАДОМ

Natalija Osminina

До того, чтобы увидеть в русских - освободителей от превращения украинцев в "мясо", украинцы еще не дозрели. Скорее они рассматривают вариант смены Зеленского на "отца родного" - на гетмана. Чем и воспользуется Великобритания, прислав им Залужного. Для того, чтобы организовать гражданскую войну. И дальнейшее дозревание в ней украинцев. И это хорошо. Потому что недозревший фрукт всегда кисел. И зная предательский и корыстный менталитет украинцев, можно с вероятностью в 100% утверждать, что как только их освободят русские, следующей шумерской мыслью станет "как от русни избавиться": выгнать, убить.. потому что украинцы же самые мудрые: "спасибо, что освободили от Зеленского своей кровью, дальше мы сами.. а вы еще за "козла ответите" - за кровь наших сыновей, мужей и братье, будем мстить и мстя наша будет ужасной." " вполне возможно, что многие из тех, что ещё позавчера по глупости скакали на майдане, послезавтра будут с цветами встречать русские танки." - не надо вестись на подставу цветочков. Выздоравливать буйные шизофреники должны ДОЛГО. ОЧЕНЬ ДОЛГО. Вытравляя из себя свой паскудный менталитет. И их выздоровлением можно будет посчитать проведение Референдумов городами для перехода под крышу России. Или не вытравляя, и тогда либо погибая в мародерстве новоявленных махновцев и петлюровцев, либо сбегая в Европу