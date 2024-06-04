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"ОНИ ОЧЕНЬ ЖДУТ РУССКИЕ ТАНКИ": НА РОДИНЕ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА ОТКАЗ ИДТИ В ВСУ ПО ГОЛОВЕ ПРИКЛАДОМ

"ОНИ ОЧЕНЬ ЖДУТ РУССКИЕ ТАНКИ": НА РОДИНЕ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА ОТКАЗ ИДТИ В ВСУ ПО ГОЛОВЕ ПРИКЛАДОМ

С момента вступления в силу нового украинского закона о мобилизации прошло немного времени, а ТЦК уже начали убивать своих сограждан.

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Комментарии
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Natalija Osminina
До того, чтобы увидеть в русских -  освободителей от  превращения украинцев в &quot;мясо&quot;,  украинцы еще не дозрели.   Скорее они рассматривают  вариант смены Зеленского на &quot;отца родного&quot; - на гетмана. Чем и воспользуется Великобритания, прислав им Залужного. Для того, чтобы организовать гражданскую войну. И дальнейшее дозревание в ней украинцев. И это хорошо. Потому что недозревший фрукт  всегда кисел.  И зная предательский и корыстный менталитет украинцев, можно с вероятностью в 100% утверждать, что как только их освободят русские, следующей шумерской  мыслью станет &quot;как от русни избавиться&quot;:  выгнать, убить.. потому что украинцы же самые мудрые: &quot;спасибо, что освободили от Зеленского своей кровью, дальше мы сами.. а вы  еще за &quot;козла ответите&quot; -  за кровь наших сыновей, мужей и братье, будем мстить и мстя наша будет ужасной.&quot;  &quot; вполне возможно, что многие из тех, что ещё позавчера по глупости скакали на майдане, послезавтра будут с цветами встречать русские танки.&quot; - не надо вестись на подставу цветочков.  Выздоравливать буйные шизофреники должны ДОЛГО. ОЧЕНЬ ДОЛГО. Вытравляя из себя свой паскудный менталитет. И  их выздоровлением можно будет посчитать проведение  Референдумов городами для перехода под крышу  России. Или не вытравляя, и тогда либо погибая в мародерстве новоявленных махновцев и петлюровцев, либо  сбегая в Европу
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