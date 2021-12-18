Политолог Сатановский: США и НАТО не смогли просчитать ход Путина по Восточной Европе

Москва, 18 декабря. Российский МИД обнародовал проект договора с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности, и теперь расширение Альянса будет развиваться по сценарию президента РФ Владимира Путина, заявил политолог Евгений Сатановский.