Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина испекла блины в откровенном наряде. 38-летняя исполнительница предстала на видео на кухне, наливая жидкое тесто в металлическую форму сердца и выпекая лакомство.
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