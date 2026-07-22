Рубио: контакты США и СССР спасали от катастрофы

Американский госсекретарь Марко Рубио, общаясь с журналистами, заявил, что США и Советский Союз даже в разгар холодной войны сохраняли контакты на военном и дипломатическом уровне, что помогало избежать катастрофы.
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