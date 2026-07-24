Андрей Соболев вручил красные дипломы: вице‑спикер Воронежской гордумы поздравил лучших выпускников строительного факультета ВГТУ

В актовом зале Воронежского государственного технического университета прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам строительного факультета — лучшие студенты вуза, окончившие обучение с отличием, получили документы из рук заместителя председателя Воронежской городской Думы, почётного строителя России Андрея Соболева.
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