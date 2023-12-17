14 декабря состоялось торжественное открытие дошкольного лесничества ´Бобруйские лесовички´, созданного государственным лесохозяйственным учреждением ´Бобруйский лесхоз´ на базе государственного учреждения образования ´Детский сад п.
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