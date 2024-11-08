Захарова отреагировала на слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, ранее заявившего, что за несколько дней до начала спецоперации РФ он заметил на столе у американского лидера Джо Байдена документ с описанием поражения Незалежной.