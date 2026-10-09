Удары дронов по дата-центру «Яндекса» в Калуге снизили акции

Стоимость акций «Яндекса» упала на 4,2% после атаки украинских беспилотников на дата-центр в Калуге.Удары украинских БПЛА по дата-центру «Яндекса» в Калуге снизили стоимость акций компании.
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