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Удары дронов по дата-центру «Яндекса» в Калуге снизили акции

Удары дронов по дата-центру «Яндекса» в Калуге снизили акции

Стоимость акций «Яндекса» упала на 4,2% после атаки украинских беспилотников на дата-центр в Калуге.Удары украинских БПЛА по дата-центру «Яндекса» в Калуге снизили стоимость акций компании.

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