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На севере ФРГ произошла массовая драка с участием курдов и сирийцев

На севере ФРГ произошла массовая драка с участием курдов и сирийцев

В городе Штаде на севере ФРГ произошла массовая драка с участием около 50 человек, включая курдов и сирийцев, во время футбольной тренировки.

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