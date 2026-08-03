Глава КБР выразил соболезнования по поводу смерти Канунникова

В Нальчике 2 августа скончался председатель общества "Вече" Анатолий Канунников. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования родным и отметил его значительный вклад в общественную жизнь региона.
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