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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец UFC Дэнни Силва попал в больницу: «Половина людей после такого не выживает. Возможно, это мой последний танец»

Боец UFC Дэнни Силва провел трое суток в больнице из-за легочной эмболии. Об этом Силва рассказал в соцсетях.

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