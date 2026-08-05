Послали сигнал: появились новые данные о пропавшем в Приангарье Cessna

Экипаж лесопожарного самолета Cessna 182, который пропал в Бодайбинском районе Иркутской области в понедельник, 3 августа, вышел на связь, для их эвакуации направлен вертолет, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
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