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Аргументы и Факты

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Послали сигнал: появились новые данные о пропавшем в Приангарье Cessna

Послали сигнал: появились новые данные о пропавшем в Приангарье Cessna

Экипаж лесопожарного самолета Cessna 182, который пропал в Бодайбинском районе Иркутской области в понедельник, 3 августа, вышел на связь, для их эвакуации направлен вертолет, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

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