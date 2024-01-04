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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США сыграют со Швецией в финале МЧМ-2024, Чехия и Финляндия встретятся в матче за бронзу

Шведы в полуфинале обыграли Чехию (5:2), а американцы были сильнее финнов (3:2). Чехия и Финляндия, таким образом, разыграют бронзовые награды.

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