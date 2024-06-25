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"Не надо сразу долбить Одессу, Николаев, Киев": Генерал в прямом эфире предложил "дать волю" военным

"Не надо сразу долбить Одессу, Николаев, Киев": Генерал в прямом эфире предложил "дать волю" военным

Фото: коллаж Царьграда. Сегодня 539 прочитали Генерал Андрей Гурулёв в прямом эфире объяснил схему теракта в Севастополе, по которой работают ВСУ, перезагружая американскими ATACMS нашу систему ПВО.

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Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
А кто военным волю не даёт?
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16 час.
Евгений Барышев
Наверное Главнокомандующий, в режиме кота Леопольда...
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16 час.

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