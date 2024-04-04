Собянин: Фестиваль колледжей в Москве пройдет с 6 по 14 апреля

Школьники узнают о профессиях будущего на фестивале колледжей Школьники Москвы смогут узнать о профессиях будущего и выбрать для себя учебные заведения в ходе Фестиваля колледжей, который пройдет с 6 по 14 апреля.
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