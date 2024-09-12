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Путин: уже 34 страны заявили о желании подключиться к работе БРИКС

Уже 34 государства заявили о желании в той или иной форме подключиться к работе БРИКС, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями стран БРИКС в Санкт-Петербурге.

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