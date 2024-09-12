Путин: уже 34 страны заявили о желании подключиться к работе БРИКС

Уже 34 государства заявили о желании в той или иной форме подключиться к работе БРИКС, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями стран БРИКС в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии