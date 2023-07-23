Русская весна

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Ночью нанесён мощный ракетный удар по объектам в Одессе (ВИДЕО, КАРТА)

Ночью нанесён мощный ракетный удар по объектам в Одессе (ВИДЕО, КАРТА)

Сегодня ночью Армия России нанесла мощный ракетный удар по вражеским объектам в Одессе, город сотрясла серия взрывов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Наконец-то стали лупить жЫдо-бандэровских  нацистов  ВЕЗДЕ!! И чтобы земля по всей Украине  взрывалась у них под ногами!!! ЛЬВОВ ДОЛБИТЕ!! Донецк же они  долбят, а мы - ЛЬВОВ БУДЕМ ДОЛБИТЬ!! И нужно это делать.
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