Ночью нанесён мощный ракетный удар по объектам в Одессе (ВИДЕО, КАРТА)

Русская веснаВоенное делоПодписатьсяНочью нанесён мощный ракетный удар по объектам в Одессе (ВИДЕО, КАРТА) Сегодня ночью Армия России нанесла мощный ракетный удар по вражеским объектам в Одессе, город сотрясла серия взрывов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваНаконец-то стали лупить жЫдо-бандэровских нацистов ВЕЗДЕ!! И чтобы земля по всей Украине взрывалась у них под ногами!!! ЛЬВОВ ДОЛБИТЕ!! Донецк же они долбят, а мы - ЛЬВОВ БУДЕМ ДОЛБИТЬ!! И нужно это делать.Ответить15 час.
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