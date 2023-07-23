Ночью нанесён мощный ракетный удар по объектам в Одессе (ВИДЕО, КАРТА)

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лина любимцева

Наконец-то стали лупить жЫдо-бандэровских нацистов ВЕЗДЕ!! И чтобы земля по всей Украине взрывалась у них под ногами!!! ЛЬВОВ ДОЛБИТЕ!! Донецк же они долбят, а мы - ЛЬВОВ БУДЕМ ДОЛБИТЬ!! И нужно это делать.