Рынок акций РФ заметно вырос после новостей о разговоре Путина и Трампа

Российский рынок акций начал активный рост в ходе торгов вечерней сессии «Московской биржи», это связано с телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, 12 февраля сообщает Интерфакс.
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