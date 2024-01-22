Теперь решают "Вагнер" и Батька: Вот он - тот самый поворот СВО

Царьград ФОТО: SIARHEI BALAI/ZUMAPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS В Генштабе белорусских ВС сообщили, что отныне по новой Военной доктрине нападение на союзников республики будет расцениваться как агрессия против себя.
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