Врач назвал скрытую причину неприятного запаха изо рта

Если вы ежедневно ухаживаете за полостью своего рта, регулярно чистите зубы два раза в день, используете зубную нить и ополаскиватель, но вас всё равно беспокоит неприятный запах изо рта, то, возможно, причина этого — камни в миндалинах.
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