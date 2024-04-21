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Врач назвал скрытую причину неприятного запаха изо рта

Врач назвал скрытую причину неприятного запаха изо рта

Если вы ежедневно ухаживаете за полостью своего рта, регулярно чистите зубы два раза в день, используете зубную нить и ополаскиватель, но вас всё равно беспокоит неприятный запах изо рта, то, возможно, причина этого — камни в миндалинах.

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