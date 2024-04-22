Китай, победивший контрреволюцию

Алексей Горшков

Помню - сам возмущался разгоном демонстрации на площади Тяньаньмынь, а сейчас понимаю ПРАВОТУ китайских властей - не пустили к себе западную политическую инфекцию, именуемую Западом "демократией", к истинной демократии никакого отношения не имеющую, являющуюся просто игрой по западным правилам, В ЕГО ЖЕ ПОЛЬЗУ !!! А двумя годами позже СССР её пустил - и развалился! Представляю - сколько МИЛЛИОНОВ жертв было бы в ОГРОМНОМ Китае, заразись он этой инфекцией! А ведь НЕУДАВШИЙСЯ китайский "Майдан" - это "СУПЕРМАЙДАН", сравнимый с развалом СССР - украинский - только ПОСЛЕДСТВИЕ ПОСЛЕДНЕГО !!! Но лично я придерживаюсь принципа: "Даже в самом плохом надо искать хоть что-то хорошее". Есть такое и в череде "Цветных революций" - Запад просто РАССЛАБИЛСЯ, уверовав,что победил, что отрицательно сказалось на нём самом! Вообще меня ИЗУМЛЯЕТ качество западного "политикума"!Ведь "без слёз не взглянешь"! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - ЖоПЕз со своим "садом", Анна,которая Лена Бербок с её "360 градусами", "ливерная колбаса" Шольц и тому подобная ШВАЛЬ во главе со своим заокеанским самоходным дедом, здоровающимся с пустотой! Да нам с такими "спарринг-партнёрами" просто ПОВЕЗЛО !!! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Сербии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ ТАЙНАЯ СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!