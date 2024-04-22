ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Китай, победивший контрреволюцию

Китай, победивший контрреволюцию

Если вы считаете, что Мао спорная фигура, то вряд ли вас можно отнести к коммунистам. Дело в том, что в Китае его портреты до сих пор висят на самом видном месте.

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Комментарии
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Sergiy Che
Валерка с зеркалом разговорился капслоком??))
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8 час.
Алексей Горшков
Помню - сам возмущался разгоном демонстрации на площади Тяньаньмынь, а сейчас понимаю ПРАВОТУ китайских властей - не пустили к себе западную политическую инфекцию, именуемую Западом &quot;демократией&quot;, к истинной демократии никакого отношения не имеющую, являющуюся просто игрой по западным правилам, В ЕГО ЖЕ ПОЛЬЗУ !!! А двумя годами позже СССР её пустил - и развалился! Представляю - сколько МИЛЛИОНОВ жертв было бы в ОГРОМНОМ Китае, заразись он этой инфекцией! А ведь НЕУДАВШИЙСЯ китайский &quot;Майдан&quot; - это &quot;СУПЕРМАЙДАН&quot;, сравнимый с развалом СССР - украинский - только ПОСЛЕДСТВИЕ ПОСЛЕДНЕГО !!! Но лично я придерживаюсь принципа: &quot;Даже в самом плохом надо искать хоть что-то хорошее&quot;. Есть такое и в череде &quot;Цветных революций&quot; - Запад просто РАССЛАБИЛСЯ, уверовав,что победил, что отрицательно сказалось на нём самом! Вообще меня ИЗУМЛЯЕТ качество западного &quot;политикума&quot;!Ведь &quot;без слёз не взглянешь&quot;! Я ужасаюсь - что бы на их месте учудил хотя и СВОЛОЧЬ, но УМНИЦА Черчилль. А тут - как на подбор ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕБИЛЫ - ЖоПЕз со своим &quot;садом&quot;, Анна,которая Лена Бербок с её &quot;360 градусами&quot;, &quot;ливерная колбаса&quot; Шольц и тому подобная ШВАЛЬ во главе со своим заокеанским самоходным дедом, здоровающимся с пустотой! Да нам с такими &quot;спарринг-партнёрами&quot; просто ПОВЕЗЛО !!! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Сербии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE (&quot;глубинного государства&quot;), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ ТАЙНАЯ СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!
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7 час.
Кошмар
https://argumenti.ru/world/2021/05/723534
Китайское экономическое чудо создали США - Аргументы Недели
argumenti
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3 час.

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