Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов

В Уфу, Москву, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург в ближайшее время будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется гастарбайтерам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них там проблемы.
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