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Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов

Таджикистан хочет проверить условия жизни в России своих трудовых мигрантов

В Уфу, Москву, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург в ближайшее время будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется гастарбайтерам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них там проблемы.

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Комментарии
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Алексей Тарасов
А они не хотят проверить, как живут те, кого они выгнали в 90е?
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43 мин.
Наталья Маренкова
👍
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31 мин.
Александр Попов
В 2001 году работал в Москве МАСТЕР-ПРОРАБ, поработал со всеми и разговаривал с ними. По интеллекту таджики уступают ВСЕМ. Пусть ВСЕ едут домой.
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18 мин.

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