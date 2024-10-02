А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?

"Учите узбекский" — Директор школы в Калининграде дала совет русским В Узбекистане еще громыхает предыдущий конфликт, связанный с рукоприкладством со стороны школьной учительницы по отношению к мальчику, попросившему на уроке русского языка объяснить тему по-русски.
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