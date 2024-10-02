Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Вонь от разлагающихся тушек свиноубийц и их сообщников можно и потерпеть. Пусть воняют!:))))«В Угледаре стоит...
  • Андрей Тихонов
    Там вся кремлевская верхушка живёт, сами себя бомбить не будут, не мечтайте«Первый удар буде...
  • Samarium
    Используя пленных хохлов, как только  представится возможность, следует очистить город от разлагающихся трупов этой н...«В Угледаре стоит...

А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?

А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?

"Учите узбекский" — Директор школы в Калининграде дала совет русским В Узбекистане еще громыхает предыдущий конфликт, связанный с рукоприкладством со стороны школьной учительницы по отношению к мальчику, попросившему на уроке русского языка объяснить тему по-русски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх