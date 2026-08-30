Страна и люди
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Страна и люди

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Атакованный в Черном море сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Атакованный в Черном море сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Обгоревший сухогруз, предположительно, без экипажа сел на мель у берегов провинции Стамбул. Об этом сообщила газета Sabah.

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