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Царьград

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Песня "Сигма-бой" сорвала украинский митинг в ЮАР с участием полиции

Песня "Сигма-бой" сорвала украинский митинг в ЮАР с участием полиции

Проукраинский митинг в Умхланге был сорван русскими флагами и песней «Сигма-бой». Участники требовали осудить российскую операцию на Украине, когда вмешалась группа с музыкой.

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