«Рособоронэкспорт» подписал контрактов на рекордную сумму

О максимальном портфеле заказов за все 23 года деятельности государственной компании, которая специализируется на продаже всего спектра российских вооружений, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление руководителя организации Александра Михеева.
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