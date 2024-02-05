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«Рособоронэкспорт» подписал контрактов на рекордную сумму

«Рособоронэкспорт» подписал контрактов на рекордную сумму

О максимальном портфеле заказов за все 23 года деятельности государственной компании, которая специализируется на продаже всего спектра российских вооружений, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление руководителя организации Александра Михеева.

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