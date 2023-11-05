Ажиотаж не меньше: как проходит второй день работы выставки "Россия"

Сергей Фадеичев/ТАСС Стартовал второй день работы Международной выставки-форума "Россия". Всего, по мнению организаторов, выставка объединит более 20 миллионов гостей, сообщил корреспондент РЕН ТВ Сергей Хайдаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии