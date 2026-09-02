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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Сосьедада» Бретос о Захаряне: «Мы невероятно терпеливы, но терпению есть предел. Пора показывать результат. Никто не сомневается в его таланте»

Спортивный директор « Реал Сосьедад » Эрик Бретос призвал  Арсена Захаряна начать показывать результат.

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